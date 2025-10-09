Bűncselekmény
A nap lúzere - lenyúlta a luxusautót, kisebb bűnügyi klubot toborzott maga köré, majd 9 perc múlva elkapták - videó
Már a tolvajok sem a régiek, bezzeg a történelem útonállói legalább tudták, mikor kell eltűnni a színről - B. Ádám viszont inkább hátra dőlt és sofőrt kért.2025.10.09 12:15ma.hu
Kevés olyan úriember akad manapság, aki egy autólopást is stílusosan, sőt, némi társasági érzékkel old meg. A 23 éves B. Ádám azonban igazi különc: nem elég, hogy egy budapesti autószalonból sikerült „kölcsönvennie” egy luxusterepjárót, de percek alatt sofőrt is toborzott, és még ismerőseit is megvendégelte egy rögtönzött próbakörre. Csak éppen arról feledkezett meg tájékoztatni a társaságot, hogy az autó nem egészen az ő tulajdona – apróság, amit a társasági etikett is csak elnézően kezelne.
Az eset október 6-án, 9:45-kor kezdődött, amikor a szalon dolgozói észrevették, hogy a méregdrága terepjáró hűlt helye maradt. A rendőrség azonnal mozgósította az erőit, és a BRFK Tevékenységirányítási Központ munkatársai rádión követték a jármű mozgását. Nem kellett sok: mindössze kilenc perc után, 9:54-re a XIII. kerületben már a Közrendvédelmi Főosztály rendőrei zárták le a „luxuslimuzin” pályafutását – B. Ádám boldogsága tehát éppen addig tartott, ameddig egy átlagos kávészünet.
A helyszíni szemle során kiderült, hogy a fiatalember nem elégedett meg egyetlen zsákmánnyal: a szalon udvaráról egy másik autó forgalmi engedélye és tankolókártyája is előkerült, így a lopás mellé egy kis közokirat-hamisítás is társult, csak hogy teljes legyen a bűnlajstrom. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig gyorsan le is tartóztatta – talán nem meglepő módon, hiszen már korábban is körözték két korábbi lopás miatt.
De a történet igazi báját nem is B. Ádám akciója, hanem a társasági körítés adja. A két ismerős, akiket a tolvaj útközben felkapott, mit sem sejtve pattant be az autóba – sőt, az egyik vállalta, hogy sofőrként vezeti is a „kölcsönjárművet”. Mint kiderült, jogosítványa ugyan nem volt, de a bátorságát kár lenne megkérdőjelezni. A női utasról pedig hamar kiderült, hogy nem véletlenül kerülte eddig a rendőri figyelmet – kábítószeres ügye miatt körözték. Így a luxusterepjáró hátsó ülésén ülő B. Ádám valójában egy kisebb bűnügyi klubot toborzott maga köré, még ha akaratán kívül is.
