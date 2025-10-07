Erőszak
Külföldi férfi támadt a rendőrökre egy vidéki bevásárlóközpont kaszinója előtt
A zúzódásos, könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr magánindítványt terjesztett elő.2025.10.07 18:17MTI
Külföldi férfi támadt rendőrökre egy vidéki bevásárlóközpont kaszinója előtt, a vádlottat a Debreceni Járásbíróság jogerősen 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.
Közleményükben azt írták, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára három napon belül bíróság elé állították és jogerősen elítélték az őrizetben lévő vádlottat.
A vád szerint az ír fiatal október 2-án délután bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinó bejáratánál, ahonnan korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.
A helyszínre érkező rendőrökkel a férfi nem működött együtt, trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg.
A férfi, a vele szemben testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát rángatni kezdte, majd – a kezében lévő kulcscsomóval úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit eközben szúrásra használta – egyiküket ököllel többször megütötte - jelezték a közleményben.
A férfi ezután levette a pólóját és félmeztelenül újra verekedni hívta a rendőröket, a kulccsal a kezében ütéseket imitált, ezzel a felszólításokat követően sem hagyott fel, és a kutya fejére is ráütött. A férfi ellenállását végül a szolgálati kutya segítségével törték meg, ezt követően az elkövetőt megbilincselték.
A zúzódásos, könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr magánindítványt terjesztett elő.
A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.
A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával is, így a vádlottat 1 év 4 hónap, három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és három évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős. A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást - írták a közleményben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:23 Megkéselték Németország egyik frissen megválasztott polgármesterét
- 20:19 Az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította Ghislaine Maxwell fellebbezését
- 18:17 Külföldi férfi támadt a rendőrökre egy vidéki bevásárlóközpont kaszinója előtt
- 16:44 Megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyét, leáll a gödi Samsung
- 14:32 Orbán - Magyarország nem vezeti be az eurót, mert az Európai Unió úgyis széthullik
- 12:52 Több mint 20 EU-s politikus vértesztje lett pozitív méreganyagokra
- 10:50 Soha nem volt jogosítványa, mégis évekig vezetett - vádat emeltek ellene
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06