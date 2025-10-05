Baleset

Kilencen könnyen, ketten súlyosan megsérültek az ürömi szüreti felvonuláson

A lovaskocsit hajtó 49 éves férfi ittas lehetett.

2025.10.05 06:06MTI
Az ürömi szüreti felvonuláson leszakadt egy lovasszekér jobb oldala a rajta tartózkodók alatt szombaton délután, elsődleges adatok szerint a balesetben kilencen könnyen, ketten pedig súlyosan megsérültek - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére.

A tájékoztatás szerint a lovaskocsit hajtó 49 éves férfit a Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai előállították, mert felmerült az ittasság gyanúja.

A baleset további körülményeit a rendőrség vizsgálja.

