Védett madarak megmérgezése miatt rendelt el nyomozást az ügyészség

Sülysápon tömeges madárpusztulás történt.

2025.10.01 18:18MTI
Természetkárosítás bűntette miatt rendelt el nyomozást a Pest Vármegyei Főügyészség azt követően, hogy Sülysápon fokozottan védett ragadozó madarak pusztultak el mérgezés következtében - közölte az ügyészség.

Az illetékes nemzeti park által beszerzett igazságügyi toxikológiai vélemény adatai szerint 5 egerészölyvtől és 1 parlagi sastól származó mintában mutattak ki karbofuránt, amely veszélyes vegyület - tartalmazza a közlemény.

A karbofurán tartalmú vegyszerek felhasználása és forgalmazása 2008-óta be van tiltva az Európai Unióban, ugyanis egyetlen szemcséje is képes megölni egy madarat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ragadozó madarak különösen fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában, ezért a legtöbb országban - így Magyarországon is - szigorú törvényi védelem alá esnek. Ennek érdekében elengedhetetlen az élőhelyeik, fészkelőhelyeik biztosítása és a mérgezések elleni küzdelem.

Aki egyedeikben pusztítást okoz, azt nemcsak büntetőjogi felelősség terheli, hanem a természetvédelmi hatóság is eljár vele szemben - olvasható a főügyészség közleményében.

