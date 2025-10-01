Állatvédelem

Védett madarak megmérgezése miatt rendelt el nyomozást az ügyészség

Természetkárosítás bűntette miatt rendelt el nyomozást a Pest Vármegyei Főügyészség azt követően, hogy Sülysápon fokozottan védett ragadozó madarak pusztultak el mérgezés következtében - közölte az ügyészség.



A hatóság arról szerzett tudomást, hogy Sülysápon tömeges madárpusztulás történt.



Az illetékes nemzeti park által beszerzett igazságügyi toxikológiai vélemény adatai szerint 5 egerészölyvtől és 1 parlagi sastól származó mintában mutattak ki karbofuránt, amely veszélyes vegyület - tartalmazza a közlemény.



A karbofurán tartalmú vegyszerek felhasználása és forgalmazása 2008-óta be van tiltva az Európai Unióban, ugyanis egyetlen szemcséje is képes megölni egy madarat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ragadozó madarak különösen fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában, ezért a legtöbb országban - így Magyarországon is - szigorú törvényi védelem alá esnek. Ennek érdekében elengedhetetlen az élőhelyeik, fészkelőhelyeik biztosítása és a mérgezések elleni küzdelem.



Aki egyedeikben pusztítást okoz, azt nemcsak büntetőjogi felelősség terheli, hanem a természetvédelmi hatóság is eljár vele szemben - olvasható a főügyészség közleményében.