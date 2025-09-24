Állatvédelem

Patkányok randalíroztak a 22. kerületi Gádor általános iskola konyhájában

Patkányt észleltek hétfőn a Gádor Általános Iskola konyhájában, az önkormányzat munkatársai haladéktalanul tájékoztattak minden érintetett, megtették a szükséges intézkedéseket, és a diákok számára hideg élelmet biztosítanak. 2025.09.24 16:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Patkányt láttak hétfőn a XXII. kerületi Gádor Általános Iskola konyhájában, ami miatt az önkormányzat és a tankerület azonnali lépéseket tett. Az intézményben ideiglenesen hideg élelmet biztosítanak a diákoknak, amíg a fertőtlenítés és a szükséges ellenőrzések lezajlanak.



Budafok-Tétény Önkormányzatának Intézmények Gazdasági Irodája közleményében jelezte, hogy a bejelentést követően haladéktalanul értesítették a Fővárosi Önkormányzatot, a Dél-budai Tankerületi Központot és a rágcsálóirtásért felelős szolgáltatót. A BTVR Városfejlesztő és Rehabilitációs Nonprofit Kft. munkatársai ózonos fertőtlenítést végeznek a konyhában és az étkező teljes területén.



Az önkormányzat emlékeztetett: a nyár folyamán megelőző intézkedéseket is hoztak, többek között patkányfogó ládákat helyeztek ki az iskola területén belül és az épület körül, valamint a tanévkezdés előtt nagytakarítást és fertőtlenítést végeztek. Akkor rágcsálót nem észleltek, így a mostani eset különösen kellemetlen meglepetésként érte az intézményt.



Az üzemeltetési vezető a helyszínen személyesen tájékozódott, és minden érintettet értesített, köztük az iskola igazgatóját, a tankerület képviselőjét és az önkormányzat munkatársait. A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett patkány az iskolába, és további intézkedéseket ígérnek a hasonló esetek megelőzésére.