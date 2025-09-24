Közlekedés
Taxisok lassítják a forgalmat a fővárosban
A résztvevők a bejelentett gyűlés tartalmától eltérően több helyszínen lassítják a forgalmat Budapesten. A közlekedést akadályozó járműveket a rendőrség elszállíttatja.2025.09.24 09:03ma.hu
Budapesten szerda délelőtt több taxis akadályozta a közlekedést, noha a bejelentett gyűlések helyszíne nem az érintett útszakaszokra szólt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a sofőrök a Margit hídon és az Andrássy úton tartottak forgalomlassító akciót, amely eltért a korábban tudomásul vett rendezvények helyszíneitől.
A taxis szervezetek eredetileg két gyűlést jelentettek be szeptember 24-ére, az V. kerületi Városház utcába és a Hősök terére. Ezeket a rendőrség jóváhagyta, ám a résztvevők ennek ellenére más fővárosi pontokon is megjelentek, és lassították a közlekedést. A BRFK a forgalom fenntartása érdekében azonnali intézkedéseket hozott.
Délelőtt tíz óra körül több taxi torpantotta meg a forgalmat az Andrássy úton is. A rendőrök megkezdték az érintett járművek elszállítását, és szabálysértési eljárást indítottak a sofőrök ellen. A Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot is kiszabtak. Az Andrássy útról két taxit vitettek el, sofőrjeikkel szemben szintén eljárás indult.
A rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés jelenleg mindkét helyszínen zavartalanul halad, a forgalom minden irányban helyreállt.
