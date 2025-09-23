Tragédia
Tragédia Ceglédnél: kétgyermekes családapa vetett véget életének a síneken
Leparkolt, üzenetet küldött a lányainak, majd a sínekre feküdt a családapa, akit halálra gázolta a vonat. A Szolnok Hangja információi szerint egy háromgyermekes rendőr a tragédia áldozata.2025.09.23 16:16ma.hu
Megrázó tragédia történt kedden kora délután Cegléd közelében, ahol egy férfi szándékosan a vonat elé feküdt. A Napfény InterCity, amely 11:50-kor indult Budapestről Szegedre, a Csata utca környékén gázolta halálra az áldozatot. A MÁV közlése szerint az eset miatt a szegedi fővonalon jelentős fennakadások voltak, az utasokat Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállították.
A helyszíni információk szerint a középkorú férfi előbb leparkolta autóját a sínek közelében, majd üzenetet küldött két lányának. Ezután lépett, illetve feküdt a sínekre, ahol a nagy sebességgel érkező szerelvény elütötte. A férfi azonnal életét vesztette. A hatóságok közölték, hogy az eset egyértelműen öngyilkossági szándékra utal, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.
A rendőrség és a vasúttársaság szakemberei 16:30-ig végeztek helyszínelést, a forgalom csak ezt követően indulhatott újra. A tragédia nemcsak a vasúti közlekedést bénította meg órákra, hanem a környék lakóit és az utasokat is sokkolta.
