Zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben
Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba azt a férfit, aki szeptember 17-én este próbált megszökni a rendőrök elől egy VI. kerületi lakásból, miután betörés közben érték tetten.2025.09.21 14:31ma.hu
Egy VI. kerületi társasház lakói kedd este szokatlan zajra lettek figyelmesek: üvegcsörömpölés és egy riasztó éles hangja törte meg az utcát. Egy éber szomszéd azonnal hívta a rendőrséget, amelynek járőrei rövid időn belül megérkeztek a helyszínre. A bejelentés pontosnak bizonyult: a második emeleti lakás ablakát téglával betörték, és az elkövető éppen a lakásban kutakodott, amikor a rendőrök beléptek.
A férfi a rendőrök megjelenését látva menekülni próbált, ám nem a bejárati ajtót választotta. A fürdőszoba ablakán keresztül igyekezett kijutni, miközben egy klímaberendezés kültéri egységére lépett. Az eszköz azonban nem bírta el a súlyát, leszakadt, és az elkövető a mélybe zuhant. A helyszínre érkező mentők azonnal ellátták, majd életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A férfit állapota miatt egyelőre nem tudták kihallgatni, így pontos indítékairól és előéletéről egyelőre nincsenek hivatalos információk. A rendőrség vizsgálja, hogy a betörés összefüggésbe hozható-e más hasonló bűncselekményekkel, illetve, hogy a férfi rendelkezett-e bűntárssal.
Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a társasházak biztonsági kockázataira, különösen a könnyen megközelíthető ablakokra és az erkélyekre. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a lakók ébersége kulcsfontosságú: a mostani ügy is annak a szomszédnak köszönhetően került időben a hatóságok tudomására, aki nem hagyta figyelmen kívül a gyanús zajokat.
