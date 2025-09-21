Baleset

Zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben

Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba azt a férfit, aki szeptember 17-én este próbált megszökni a rendőrök elől egy VI. kerületi lakásból, miután betörés közben érték tetten. 2025.09.21 14:31 ma.hu

Egy VI. kerületi társasház lakói kedd este szokatlan zajra lettek figyelmesek: üvegcsörömpölés és egy riasztó éles hangja törte meg az utcát. Egy éber szomszéd azonnal hívta a rendőrséget, amelynek járőrei rövid időn belül megérkeztek a helyszínre. A bejelentés pontosnak bizonyult: a második emeleti lakás ablakát téglával betörték, és az elkövető éppen a lakásban kutakodott, amikor a rendőrök beléptek.



A férfi a rendőrök megjelenését látva menekülni próbált, ám nem a bejárati ajtót választotta. A fürdőszoba ablakán keresztül igyekezett kijutni, miközben egy klímaberendezés kültéri egységére lépett. Az eszköz azonban nem bírta el a súlyát, leszakadt, és az elkövető a mélybe zuhant. A helyszínre érkező mentők azonnal ellátták, majd életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.



A férfit állapota miatt egyelőre nem tudták kihallgatni, így pontos indítékairól és előéletéről egyelőre nincsenek hivatalos információk. A rendőrség vizsgálja, hogy a betörés összefüggésbe hozható-e más hasonló bűncselekményekkel, illetve, hogy a férfi rendelkezett-e bűntárssal.



Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a társasházak biztonsági kockázataira, különösen a könnyen megközelíthető ablakokra és az erkélyekre. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a lakók ébersége kulcsfontosságú: a mostani ügy is annak a szomszédnak köszönhetően került időben a hatóságok tudomására, aki nem hagyta figyelmen kívül a gyanús zajokat.