Rendőrökre támadt egy család több tagja Siófokon, őrizetbe vettek három embert

Egy fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták.

2025.09.17 10:49MTI
A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint szeptember 10-én délelőtt a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt próbáltak előállítani egy fiatalkorút, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.

A rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, a felszólításoknak nem tett eleget, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta őt az udvarról kivezetni, rátámadt a rendőrre.

A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök kénytelenek voltak erősítést hívni a helyszínre, de az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően is akadályozták az előállítást.

Hozzátették, hogy a család élő adásban közvetített a helyszínről, s ez a videofelvétel segítette az elkövetők beazonosítását.

A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van - áll a közleményben.

