Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság a nevelőanyját megölő fővárosi nőt

A nő a vádbeli cselekmény elkövetésekor olyan kóros elmeállapotban szenved, amely kizárta azt, hogy cselekménye következményeit felismerje.

2025.09.15 18:19MTI
Kényszergyógykezelésre küldte a bíróság azt a nőt, aki 2023 tavaszán Budapest II. kerületében megfojtotta idős nevelőanyját annak Bimbó úti lakásában - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék kóros elmeállapota miatt felmentette és egyúttal kényszergyógykezelésre utalta a nőt, akit bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádoltak.

Az ítélet szerint a terhelt munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését és lakhatását az örökbefogadó anyja és nevelőapja biztosította. A vádlottnak konfliktusokkal terhelt kapcsolata volt az anyjával, többször kevesellte a tőle kapott pénzt, ezért azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát vagy a nevelőanyját. A nő 2023. április 30-án megjelent az anyja lakásán, majd ismeretlen okból rátámadt, és dulakodást követően megfojtotta az idős nőt.

A nő a vádbeli cselekmény elkövetésekor - és jelenleg is - olyan kóros elmeállapotban szenved, amely kizárta azt, hogy cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen, ezért a hatályos jogszabály alapján a bíróság megállapította, hogy a vádlott nem büntethető.

Mivel a bíróság szerint alappal lehet tartani a bűnismétléstől, vagyis attól, hogy a nő a beszámítási képességeinek hiányában a továbbiakban újabb bűncselekményt követne el, a törvényszék elrendelte a nő kényszergyógykezelését.

A kényszergyógykezelést a bíróság határozatlan időre rendelte el, végrehajtásának helye az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet. A kezelés fenntartásának szükségességét félévente felülvizsgálják.

Az ítélet jogerős.

A rendőrség 2023 májusi tájékoztatása szerint terhelt az elkövetéskor 32 éves volt, áldozata pedig 75 éves.

