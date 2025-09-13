Baleset

MÁV - A daru siklásáról szó sincs

A daru jött, tette a dolgát és ment - méghozzá a következő szolgálati helyére, Vácra! - írta Facebok-posztjában a MÁV.



A 75-ös vonalon a műszaki mentés legnehezebb feladatához - a kisiklott Bz-motorkocsiknak a pályára történő visszaemeléséhez - speciális darura volt szükség. Ezt a járművet a Keleti pályaudvaron zajló felújítási munkálatokról vezényelték át a magyarkúti baleset helyszínére, ahova az éjszaka folyamán érkezett meg, minden komolyabb fennakadás nélkül, majd a dolga végeztével már tovább is állt onnan. Előbb Vácra közlekedett, onnan pedig újra a Keleti pályaudvarra tért majd vissza - szögezték le, cáfolva azokat a híreket, miszerint a Magyarkútnál kisiklott és oldalára borult vonat mentésére siető daru is kisiklott ugyanott.



"A 75-ös vonalon most a pálya alapos felülvizsgálata következik: a vonatforgalom csak ezt követően indulhat újra. A biztonság az első, ezt egyetlen más szempont sem előzheti meg. A vizsgálat és helyreállítás idején buszokkal szállítjuk tisztelt utasainkat" - tették hozzá.