Súlyos vasúti baleset Magyarkútnál - kisiklott és árokba dőlt a vonat
Baleset történt a Vác-Balassagyarmat vonalon, pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között.2025.09.12 10:13ma.hu
Súlyos vasúti baleset történt ma reggel a Vác–Balassagyarmat vasútvonalon: a Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra elindult S750-es vonat (menetszám: 32222) kisiklott Magyarkút megállóhelynél. A vasúti forgalom jelentősen korlátozódott, a vonatok közlekedése módosult, a MÁV pótlóbuszokat állított forgalomba.
A történtek miatt az S750-es vonatok jelenleg csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között közlekednek. A Magyarkút-Verőce térségében történt kisiklás következtében Vác és Berkenye között pótlóbuszok szállítják az utasokat, Kisvác érintésével.
A MÁV tájékoztatása szerint a pótlóbuszok nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Ennek oka, hogy az érintett szakaszokon a közúti infrastruktúra nem teszi lehetővé a buszközlekedést.
Az érintett utasok részére a VOLÁNBUSZ 350-es, 351-es és 352-es járatai nyújtanak alternatív közlekedési lehetőséget Szokolya és Kismaros, illetve Vác között. A vasúti jegyeket és bérleteket ezeken a járatokon elfogadják.
A helyreállítási munkálatok megkezdődtek, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a forgalmi korlátozások. A MÁV és a katasztrófavédelem szakemberei a helyszínen dolgoznak a pálya és a jármű műszaki vizsgálatán.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és az esetleges további módosításokról a MÁV applikációjában vagy a www.mavcsoport.hu oldalon.
