Tragédia a Karancs-hegyen: halálos zuhanás a kilátóból

Csütörtök délután tragikus baleset történt a salgótarjáni Karancs-hegyen: egy kiránduló kizuhant a 25 méter magas Karancs-kilátóból, és életét vesztette. A helyszínt rövid idő alatt ellepték a mentők, rendőrök és tűzoltók, valamint a Karancs Speciális Mentőszolgálat munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba.

A 729 méter magas Karancs-hegy népszerű kirándulóhely, ahol általában madárcsicsergés és csend fogadja a túrázókat. Ezúttal azonban szirénázó járművek törték meg a nyugalmat, miután a baleset híre futótűzként terjedt el a környéken. A sérült állapotáról eleinte nem érkezett hivatalos információ, a történtek miatt a hegytetőn üzemelő webkamera közvetítése is elérhetetlenné vált.



Később a hatóságok megerősítették: a kiránduló a zuhanás következtében életét vesztette. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az eset körülményeit, a mentőszolgálat pedig hivatalosan is közölte a tragikus kimenetelt.



A Karancs-kilátó kedvelt célpont a térségben, ahonnan tiszta időben a Magas-Tátráig is ellátni. A mostani baleset azonban rávilágít arra, milyen gyorsan fordulhat át egy békés kirándulás tragédiába, és mennyire fontos a biztonsági előírások szigorú betartása.