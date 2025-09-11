Baleset
Tragédia a Karancs-hegyen: halálos zuhanás a kilátóból
Csütörtök délután tragikus baleset történt a salgótarjáni Karancs-hegyen: egy kiránduló kizuhant a 25 méter magas Karancs-kilátóból, és életét vesztette. A helyszínt rövid idő alatt ellepték a mentők, rendőrök és tűzoltók, valamint a Karancs Speciális Mentőszolgálat munkatársai is bekapcsolódtak a beavatkozásba.2025.09.11 14:41ma.hu
A 729 méter magas Karancs-hegy népszerű kirándulóhely, ahol általában madárcsicsergés és csend fogadja a túrázókat. Ezúttal azonban szirénázó járművek törték meg a nyugalmat, miután a baleset híre futótűzként terjedt el a környéken. A sérült állapotáról eleinte nem érkezett hivatalos információ, a történtek miatt a hegytetőn üzemelő webkamera közvetítése is elérhetetlenné vált.
Később a hatóságok megerősítették: a kiránduló a zuhanás következtében életét vesztette. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az eset körülményeit, a mentőszolgálat pedig hivatalosan is közölte a tragikus kimenetelt.
A Karancs-kilátó kedvelt célpont a térségben, ahonnan tiszta időben a Magas-Tátráig is ellátni. A mostani baleset azonban rávilágít arra, milyen gyorsan fordulhat át egy békés kirándulás tragédiába, és mennyire fontos a biztonsági előírások szigorú betartása.
