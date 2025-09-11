Eltűnés

Rejtélyes módon veszett nyoma Kaszás Nikolettnek - az egész ország őt keresi

Szeptember 7-én, vasárnap reggel nyoma veszett a 27 éves Kaszás Nikolettnek, aki VIII. kerületi otthonából indult el, ám azóta sem tért haza, és munkahelyén sem jelent meg másnap. A rendőrség körözést adott ki, a mentőszolgálatok pedig ugrásra készen várják az új információkat. 2025.09.11 10:30 ma.hu / Life

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága eltűnés miatt indított eljárást a fiatal nő ügyében, akinek személyleírása szerint 160–165 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. A hivatalos tájékoztatás szerint utoljára vasárnap reggel látták lakóhelyén, majd később a Spartacus-tanösvényen túrázott, ahol Pilisszentlászló közelében találkozhattak vele kirándulók. Az is ismert, hogy még aznap este közösségi felületen üzent barátjának, majd éjjel fél kettőkor újabb rövid üzenetben köszönt el tőle. Hétfő reggel azonban nem ment be dolgozni, telefonja pedig azóta sem elérhető.



A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tájékoztatása szerint a rendőrség kérésére már átvizsgálták a Spartacus-tanösvény több veszélyes szakaszát, különös figyelemmel a szakadékokkal és meredek rézsükkel tagolt részekre. A kutatás során élőerőt és speciális technikai eszközöket is bevetettek, ám egyelőre nem bukkantak Nikolett nyomára. A szervezet hangsúlyozta, hogy amennyiben a hatóságok új információt kapnak, amely indokolja a terepi keresés kiterjesztését, azonnal bevetik egységeiket.



Az eltűnés körül számos ellentmondás merült fel. Bár Nikolett üzenetváltásai arra utalhatnak, hogy vasárnap este már visszatért Budapestre, egyik lehetséges szálláshelyén sem jelent meg, és senki nem tudja, hol töltötte az éjszakát. Ismerősei szerint szokatlan tőle, hogy ne adjon életjelet magáról, vagy ne jelezze munkahelyén a hiányzását.



A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kaszás Nikolett hollétéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget. A nyomozás és a keresés továbbra is teljes erővel zajlik.