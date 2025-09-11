Kábítószer
3 kiló kokain tartalmú port találtak egy brit állampolgárnál Tatabányán
A bíróság egy hónapra elrendelte a brit állampolgár letartóztatását.2025.09.11 12:28MTI
A Tatabányai Járásbíróság elrendelte egy brit állampolgár letartóztatását, akinél közel három kilogramm kokain tartalmú port, valamint 17 millió forint értékű készpénzt találtak - közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.
A férfi egy ismeretlen személytől 3320,8 gramm kokaint tartalmazó port szerzett be, amelyet három egyenlő részre osztva, külön-külön becsomagolva tárolt tatabányai tartózkodási helyén. A nyomozó hatóság a kábítószer mellett az ingatlanban 8 millió forintot és 22 600 eurót foglalt le - írták.
A lefoglalt anyagból vett 1000 gramm tömegű mintából a különösen jelentős mennyiség alsó határát legalább 7,5-szeresen meghaladó tiszta hatóanyag tartalmú kokain volt kimutatható. A bíróság egy hónapra elrendelte a brit állampolgár letartóztatását.
