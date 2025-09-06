Tűzeset
Tűz ütött ki a Dérynében hajnalban
Hajnalban tűzeset történt az I. kerületben, a Krisztina téren található Déryné vendéglátóhelyen. A lángok az épület alagsorában csaptak fel, majd a vendégtérre is átterjedtek.2025.09.06 10:09ma.hu
A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint a tüzet az alagsor egyik gépészeti helyiségében észlelték. A helyszínre elsőként a budavári hivatásos és önkéntes egységeket riasztották, akik légzőkészülékben kezdték meg az oltást és a füst eltávolítását. A tűzoltóknak sikerült egy vízsugárral megfékezniük a lángokat, miközben két, hőhatásnak kitett CO2-palackot biztonságba helyeztek.
A tűz azonban egy födémáttörésen keresztül a vendégtérbe is átterjedt, ahol mintegy tíz négyzetméteren gyulladtak meg berendezési tárgyak. Ezt a tüzet az önkéntesek oltották el, akik onnan egy sérült technológiai kompozit palackot is kimentettek. A riasztási fokozat emelését követően további egységek, köztük belvárosi hivatásos tűzoltók és a műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.
A sűrű füst a szellőzőrendszeren keresztül két lakásba is bejutott. Az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították. A tűzoltók a teljes épületet átvizsgálták, a helyszínt biztosították.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:09 Tűz ütött ki a Dérynében hajnalban
- 8:05 Bombafenyegetésekkel próbálta eltitkolni hibáját egy gázszerelő - példás nyomozói munka buktatta le
- 20:06 Konzervként nyitották a bankautomatákat - videó
- 18:20 Elhunyt Dr. Kásler Miklós professzor
- 6:17 Rejtély - 11 német politikus halt meg közvetlen a választások előtt
- 22:10 Epstein-ügy - az amerikai kongresszus nyilvánosságra hozta a hiányzó percet
- 20:08 Giorgio Armani: a divat örök eleganciájának mestere távozott
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06