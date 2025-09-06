Tűzeset

Tűz ütött ki a Dérynében hajnalban

Hajnalban tűzeset történt az I. kerületben, a Krisztina téren található Déryné vendéglátóhelyen. A lángok az épület alagsorában csaptak fel, majd a vendégtérre is átterjedtek. 2025.09.06

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint a tüzet az alagsor egyik gépészeti helyiségében észlelték. A helyszínre elsőként a budavári hivatásos és önkéntes egységeket riasztották, akik légzőkészülékben kezdték meg az oltást és a füst eltávolítását. A tűzoltóknak sikerült egy vízsugárral megfékezniük a lángokat, miközben két, hőhatásnak kitett CO2-palackot biztonságba helyeztek.



A tűz azonban egy födémáttörésen keresztül a vendégtérbe is átterjedt, ahol mintegy tíz négyzetméteren gyulladtak meg berendezési tárgyak. Ezt a tüzet az önkéntesek oltották el, akik onnan egy sérült technológiai kompozit palackot is kimentettek. A riasztási fokozat emelését követően további egységek, köztük belvárosi hivatásos tűzoltók és a műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.



A sűrű füst a szellőzőrendszeren keresztül két lakásba is bejutott. Az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították. A tűzoltók a teljes épületet átvizsgálták, a helyszínt biztosították.