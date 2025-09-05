Bűncselekmény

Konzervként nyitották a bankautomatákat - videó

Villámgyors akcióval, plazmavágó segítségével törtek fel egy bankautomatát Zuglóban moldáv elkövetők, de a rendőrök példás együttműködésének köszönhetően néhány órán belül elfogták őket az M1-es autópályán. A bűncselekmény alapos előkészítésről árulkodott, a lebukás azonban elkerülhetetlen volt. 2025.09.05

Szeptember 4-én, hajnali három óra előtt nem sokkal két férfi érkezett egy XIV. kerületi bankfiókhoz. A fotocellás ajtót felfeszítve jutottak be az ügyféltérbe, majd plazmavágóval néhány perc alatt feltörték a bankautomatát. A gyors és határozott mozdulatokkal végrehajtott akció során több tízmillió forintot zsákmányoltak. Érkezésük és távozásuk között mindössze két perc telt el, majd elektromos rollerre pattantak, hogy rövid időn belül egy előre előkészített autóval folytassák menekülésüket.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi nyomozói azonban azonnal a nyomukba eredtek. A bűnözőknek nem volt idejük élvezni a zsákmányt: alig hat órával a betörés után, reggel nyolc óra előtt néhány perccel az M1-es autópályán Komárom-Esztergom vármegye rendőrei állították meg őket. A helyszínen megtalálták a teljes ellopott összeget, valamint a plazmavágót és a meneküléshez használt rollert is.



A 39 és 41 éves moldáv férfiak egyikénél egy bolgár személyi igazolvány is előkerült, ami további kérdéseket vet fel kilétükkel és lehetséges kapcsolataikkal kapcsolatban. A nyomozók nem tartják kizártnak, hogy nem ez volt a páros első hasonló akciója: augusztus közepén Bicskén hasonló módszerrel törtek fel egy ATM-et.



A BRFK Vagyonvédelmi Osztályán a két férfit jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, valamint nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével gyanúsították meg. Őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. A gyanúsítottak vallomást nem tettek.



Az eset jól példázza, hogy a modern bűnözés egyre kifinomultabb módszereket alkalmaz, ám a rendőrség gyors reagálása és a különböző egységek közötti hatékony együttműködés képes rövid idő alatt megakadályozni a tettesek eltűnését és a bűncselekményből származó haszon megszerzését.