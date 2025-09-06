Bűncselekmény

Bombafenyegetésekkel próbálta eltitkolni hibáját egy gázszerelő - példás nyomozói munka buktatta le

Háromszor riasztotta a rendőrséget bombariadóval egy 47 éves férfi, aki így akarta eltitkolni szakmai mulasztását. A Fővárosi Gázművekhez érkező fenyegetések mögött végül egy budapesti gázszerelő állt, akit a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói az apró részletek összeillesztésével azonosítottak és elfogtak.

Az elmúlt hónapokban sorozatos bombafenyegetések bénították meg a Fővárosi Gázművek működését. A telefonáló minden alkalommal robbantással riogatott, emiatt az épületeket ki kellett üríteni, a tűzszerészeknek kellett átvizsgálniuk a területeket, ám robbanószerkezetet sehol sem találtak. A fenyegető minden hívás után eltűnt, a hatóságok előtt ismeretlen maradt.



A nyomozás fordulópontját a híváslisták, a cellainformációk és a kamerafelvételek hozták meg. A rendőrök kitartó munkával beazonosították, hogy a riogatások mögött ugyanaz a személy áll, aki Budapest több kerületében, köztük Budán és Angyalföldön, telefonfülkékből hívott. A kamerafelvételeken rögzített rendszámok alapján jutottak el a gyanúsítotthoz, egy 47 éves férfihoz, aki gázszerelőként dolgozott.



A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi azért nyúlt a hamis fenyegetések eszközéhez, mert mulasztást követett el: az általa kiépített gázvezetékekhez kapcsolódó gázóra telepítéséhez és a szerződéskötéshez hiányzott egy hivatalos jegyzőkönyv. Ahelyett, hogy jelezte volna a késedelmet, inkább fél órán belüli robbantással riogatott, így próbálva késleltetni a folyamatot megrendelője előtt.

A férfit elfogták, kihallgatásán részletes, teljes körű beismerő vallomást tett, és elmondta: nagyon megbánta tettét. "Sokkal jobban jártam volna, ha egyszerűen jelzem az ügyintézés csúszását" – vallotta a hatóságoknak.



Ellene három rendbeli közveszéllyel fenyegetés vétsége miatt indult eljárás, a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte. A nyomozásban kulcsszerepet játszott Mátyus Péter r. zászlós, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozója, aki a bizonyítékok részletes elemzésével és a megfelelő kihallgatási taktikával járult hozzá az ügy sikeres lezárásához. Példaértékű munkáját Budapest rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy dicséretben és jutalomban részesítette.



A gázszerelő ügyében a bíróság dönt majd a végső ítéletről.