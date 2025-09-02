Gyilkosság
Horváth László: a drog is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében
A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően a gyanúsítottat elfogták.2025.09.02 20:16MTI
Felmerült, hogy a kábítószer is szerepet játszhatott a miskei kislány meggyilkolása ügyében, ami ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet - közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében.
Horváth László emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt években jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén.
Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye" - írta.
Hangsúlyozta, hogy mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet - tette hozzá, őszinte részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak.
"A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően a gyanúsítottat elfogták - köszönet érte!" - fogalmazott a politikus.
A mintegy 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét végül hétfő este találták meg az otthona közelében.
Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a feltételezett gyilkos, a 24 éves J. Dávid ellen.
A férfit kedd délelőtt elfogták, majd őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:16 Horváth László: a drog is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében
- 18:14 Előkészítő ülést tartottak az Árpád hídi gázolás ügyében
- 16:10 Milliárdos adócsalás a szegedi mobiltelefonokkal kereskedő csoportnál
- 14:07 Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap
- 12:52 A hangadással kapcsolatos új eredményekre jutottak az ELTE etológusai
- 11:30 Levadászták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát
- 10:23 1 millió forintos vérdíjat tűztek ki egy gödöllői állatkínzóra
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06