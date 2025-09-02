Gyilkosság

Horváth László: a drog is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében

Felmerült, hogy a kábítószer is szerepet játszhatott a miskei kislány meggyilkolása ügyében, ami ismét megmutatja: a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket is követelhet - közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében.



Horváth László emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt években jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén.



Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye" - írta.



Hangsúlyozta, hogy mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet - tette hozzá, őszinte részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak.



"A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően a gyanúsítottat elfogták - köszönet érte!" - fogalmazott a politikus.



A mintegy 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét végül hétfő este találták meg az otthona közelében.



Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a feltételezett gyilkos, a 24 éves J. Dávid ellen.



A férfit kedd délelőtt elfogták, majd őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását.