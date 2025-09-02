Gyilkosság

Levadászták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Mint arról korábban beszámolunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.



A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.



A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.



A férfit 2025. szeptember 2-án 11 órakor fogták el Miskén.



J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.