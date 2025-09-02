Gyilkosság
Hajtóvadászat indult a 22 hónapos kislány gyilkosa után
A gyanú szerint a kislányt J. Dávid ölhette meg. A rendőrök nagy erőkkel keresik.2025.09.02 08:00ma.hu / RTL Klub Reggeli
Mint arról korábban beszámoltunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki J. Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:23 1 millió forintos vérdíjat tűztek ki egy gödöllői állatkínzóra
- 9:50 Elhunyt a Farkasokkal táncoló című film sztárja
- 8:00 Hajtóvadászat indult a 22 hónapos kislány gyilkosa után
- 6:29 Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben és elismeri Palesztinát
- 22:42 Amerikai törvényhozók vizsgálják a Wikipedia politikai elfogultságát
- 20:34 Nagy erőkkel keresett a rendőrség egy 22 hónapos gyermeket - már csak a holtteste került elő
- 18:31 Megzavarták Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének GPS-ét
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06