Gyilkosság

Hajtóvadászat indult a 22 hónapos kislány gyilkosa után

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid ölhette meg. A rendőrök nagy erőkkel keresik. 2025.09.02 ma.hu / RTL Klub Reggeli

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.



A kislány holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.



A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.



A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki J. Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Fotó: police.hu