Erőszak

Nagy erőkkel keresett a rendőrség egy 22 hónapos gyermeket - már csak a holtteste került elő

A csöppség 2025. szeptember 1-jén a reggeli órákban tűnt el miskei otthonából. A kislányt a rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek nagy erőkkel keresik. 2025.09.01 20:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kalocsai Rendőrkapitányság a 03030/157/276/2025. körözési számon eljárást folytat Kneisz Hanna Adrienn miskei gyermek eltűnése ügyében.



A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 hónapos gyermek 2025. szeptember 1-jén a reggeli órákban miskei otthonából tűnt el. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik a gyereket.



A lánynak göndör, szőkésbarna haja van, valamint kék szemű. Utoljára ismert ruházata egy fekete pulóver, amin elől arany színű minta lehetett és vélhetően pelenkában volt.



A Kalocsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a kislány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.