Állatvédelem

Emeleti ablakból zuhant ki egy kutya Szombathelyen - videó

Különös baleset történt csütörtökön Szombathely belvárosában: egy nagytestű kutya zuhant ki egy első emeleti ablakból a Kossuth Lajos utcában, egy taxiállomáson parkoló autó mellé. Az állat ijedten feküdt az úttesten, de a járókelők azonnal a segítségére siettek, és értesítették a hatóságokat.



A kutyát először a helyszínen tartózkodók próbálták megnyugtatni, majd a Városrendészet munkatársai vették át a felügyeletét. Egyikük simogatással és szavakkal nyugtatta az ebet, míg mások a gazdáját próbálták elérni, illetve az ebrendészeti szolgálatot riasztották. A kutyát óvatosan szállították be az állatkórházba, miközben többen vizet hoztak neki és érdeklődtek az állatorvosnál, hogy tudják-e fogadni a sérült állatot.



A későbbi állatorvosi vizsgálat szerencsére megnyugtató eredményt hozott: komoly sérülést nem szenvedett, csupán az esés okozta horzsolásokat kellett ellátni. A gazdája rövid időn belül megérkezett, és átvette kedvencét, így a kutya már biztonságban van otthon. A Városrendészet köszönetet mondott a járókelők gyors és önzetlen segítségéért, amely nagyban hozzájárult a szerencsés kimenetelhez.



A balesetet szenvedett, már idősebb kutya valószínűleg örökre megtanulta, hogy az ablak veszélyes közelségébe merészkedjen.