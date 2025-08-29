Állatvédelem
Emeleti ablakból zuhant ki egy kutya Szombathelyen - videó
A háziállatok viselkedése sokszor kiszámíthatatlan lehet, és a gazdák minden óvatosság mellett sem tudnak minden veszélyhelyzetet megelőzni.2025.08.29 18:12ma.hu
Különös baleset történt csütörtökön Szombathely belvárosában: egy nagytestű kutya zuhant ki egy első emeleti ablakból a Kossuth Lajos utcában, egy taxiállomáson parkoló autó mellé. Az állat ijedten feküdt az úttesten, de a járókelők azonnal a segítségére siettek, és értesítették a hatóságokat.
A kutyát először a helyszínen tartózkodók próbálták megnyugtatni, majd a Városrendészet munkatársai vették át a felügyeletét. Egyikük simogatással és szavakkal nyugtatta az ebet, míg mások a gazdáját próbálták elérni, illetve az ebrendészeti szolgálatot riasztották. A kutyát óvatosan szállították be az állatkórházba, miközben többen vizet hoztak neki és érdeklődtek az állatorvosnál, hogy tudják-e fogadni a sérült állatot.
A későbbi állatorvosi vizsgálat szerencsére megnyugtató eredményt hozott: komoly sérülést nem szenvedett, csupán az esés okozta horzsolásokat kellett ellátni. A gazdája rövid időn belül megérkezett, és átvette kedvencét, így a kutya már biztonságban van otthon. A Városrendészet köszönetet mondott a járókelők gyors és önzetlen segítségéért, amely nagyban hozzájárult a szerencsés kimenetelhez.
A balesetet szenvedett, már idősebb kutya valószínűleg örökre megtanulta, hogy az ablak veszélyes közelségébe merészkedjen.
