Bűncselekmény

Orvosnak adta ki magát egy csaló tószegi nő, vádat emeltek ellene

Vádat emeltek egy tószegi nő ellen, aki orvosnak, orvostanhallgatónak, kutatónak adta ki magát, és öt férfitól összesen 15 millió forintot csalt ki - közölte a Szolnoki Járási Ügyészség.



A vád szerint a 36 éves tószegi nő 2019. novembertől 2023. februárig hol orvostanhallgatónak, hol kutatást végző orvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának adta ki magát, de előfordult olyan eset is, amikor szívbetegségének térítésköteles kezelésére vagy a tulajdonában álló gyógyszergyártó cég által felvett kölcsön visszafizetésére kért pénzt.



Hozzátették, a nő megnyerő jellemével könnyen áldozatai bizalmába férkőzött, még családi barátot is sikerült megtévesztenie, egy áldozat pedig azzal a reménnyel támogatta az álorvost, hogy az általa kutatásra adott pénz beteg hozzátartozójának gyógyulásához vezethet.



Az ügyészség közölte: a szélhámos nőnek nem állt szándékában a kölcsönök visszafizetése, több esetben erre reális lehetősége sem volt. Öt áldozatától több mint 15 millió forintot csalt ki, az okozott kárt, 1,3 millió forintot csupán egy férfinak fizette vissza - írták.



A tájékoztatás szerint a Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a nő ellen, és szabadságvesztés kiszabását indítványozta a büntetett előéletű csalóval szemben, akit korábban is ugyanilyen bűncselekmény elkövetése miatt vontak felelősségre.



Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.