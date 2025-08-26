Baleset

Tizenkét autót tört össze egy ittas sofőr Székesfehérváron

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött - tájékoztatta a ma.hu-t a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták, akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett.



A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.