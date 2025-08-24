Baleset
Becsúszott az autó az erős sodrású csatornába - a kutya a gazdájával halt
A Bugyi melletti tragédiában egy férfi és kutyája vesztette életét egy vízelvezető csatornában.2025.08.24 22:22ma.hu
Halálos baleset történt Bugyi közelében, ahol egy személyautó a vízelvezető csatornába csúszott, majd elsüllyedt. A jármű utasa, egy 69 éves férfi, valamint a vele utazó kutya életét vesztette.
A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a csatorna mellett próbált megfordulni, ám a manőver közben a kocsi a 6–8 méter széles, mintegy 2–2,5 méter mély Ürbőpusztai csatornába csúszott. Az erős sodrású víz azonnal elnyelte az autót. A jármű vezetője még időben ki tudott menekülni, ám utasán és az állaton már nem lehetett segíteni.
A mentési munkálatokban a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálata vett részt. A búvárok drótkötél segítségével emelték ki a járművet a csatornából, amelyben a tragikusan elhunyt férfi és a kutya testét is megtalálták.
Az eset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:22 Becsúszott az autó az erős sodrású csatornába - a kutya a gazdájával halt
- 20:21 Szijjártó Péter: Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését
- 18:20 Vasúti talpfák égtek Újpesten
- 16:17 A hét elején melegedés kezdődik és visszatér a kánikula
- 14:17 HM: külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon
- 12:14 Trump brutális ébresztőt fújt az EU-nak
- 10:13 Ismét felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06