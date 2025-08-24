Baleset

Becsúszott az autó az erős sodrású csatornába - a kutya a gazdájával halt

Halálos baleset történt Bugyi közelében, ahol egy személyautó a vízelvezető csatornába csúszott, majd elsüllyedt. A jármű utasa, egy 69 éves férfi, valamint a vele utazó kutya életét vesztette.



A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a csatorna mellett próbált megfordulni, ám a manőver közben a kocsi a 6–8 méter széles, mintegy 2–2,5 méter mély Ürbőpusztai csatornába csúszott. Az erős sodrású víz azonnal elnyelte az autót. A jármű vezetője még időben ki tudott menekülni, ám utasán és az állaton már nem lehetett segíteni.



A mentési munkálatokban a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálata vett részt. A búvárok drótkötél segítségével emelték ki a járművet a csatornából, amelyben a tragikusan elhunyt férfi és a kutya testét is megtalálták.



Az eset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.