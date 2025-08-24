Baleset

Vasúti talpfák égtek Újpesten

Mintegy ötszáz négyzetméteren.

2025.08.24 18:20MTI
Vasúti talpfák égtek Újpesten - közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett mintegy ötszáz négyzetméteren, hét vízsugárral oltják a lángokat - tették hozzá.

A helyszínre indult több másik egység is - írták a közleményben.

