Baleset
Vasúti talpfák égtek Újpesten
Mintegy ötszáz négyzetméteren.2025.08.24 18:20MTI
Vasúti talpfák égtek Újpesten - közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint a tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett keletkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett mintegy ötszáz négyzetméteren, hét vízsugárral oltják a lángokat - tették hozzá.
A helyszínre indult több másik egység is - írták a közleményben.
