Baleset
Ismét felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten
A felelősség megállapítására vizsgálat indult.2025.08.24 10:13MTI
Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek - közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.
Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött.
A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.
A felelősség megállapítására vizsgálat indult - áll a tájékoztatásban.
