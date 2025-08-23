Bűncselekmény
A testvérének adta ki magát a férfi, aki ellen 11 körözés volt érvényben, de elfogták
A bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is.2025.08.23 09:24MTI
Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, s kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben tizenegy körözés volt érvényben ellene - közölte a Készenléti Rendőrség pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a járőrök a főváros VIII. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle.
A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát.
Mint kiderült a 26 éves budapesti férfi ellen tizenegy körözés volt érvényben: kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is; a bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is.
A készenléti rendőrök a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit - áll a közleményben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 13:34 Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját
- 12:31 Keleti pályaudvar lezárás - Expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a BKK
- 11:30 Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása
- 10:28 Donald Trump két héten belül eldönti, milyen irányban lép tovább a háborút illetően
- 9:24 A testvérének adta ki magát a férfi, aki ellen 11 körözés volt érvényben, de elfogták
- 8:22 Letartóztattak a vonatszerelvényt megrongáló abonyi férfit
- 7:19 Több mint 12 tonna hulladékot szállítottak el a tűzijáték után
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06