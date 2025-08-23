Erőszak
Letartóztattak a vonatszerelvényt megrongáló abonyi férfit
A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását.2025.08.23 08:22ma.hu
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája - az ügyészség indítványával egyezően - elrendelte egy 35 éves abonyi férfi letartóztatását, aki augusztus 17-én az újszászi vasútállomáson megrongált egy ott várakozó vonatszerelvényt - közölte a Szolnoki Járási Ügyészség.
A közlemény szerint a férfi augusztus 17-én késő éjszaka a 4-es vágányán álló, Fonyód-Szolnok között közlekedő személyvonat utolsó kocsiját "vette célba". A vagonban lévő üvegtörő kalapáccsal tíz oldalablakot és négy utastájékoztató LCD-monitort zúzott be.
A férfi a vonatról leszállva a peronon található várakozó helyiség oldalsó üvegét is betörte ököllel, majd ismeretlen helyre távozott - közölték. Az elkövető ötmillió forintot meghaladó kárt okozott, tettére magyarázatot adni nem tudott. A férfi büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt áll - olvasható a közleményben.
