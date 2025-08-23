Baleset

Már megint megkülönböztető jelzést használó mentő karambolozott a Flórián téren

Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután - közölte az Országos Mentőszolgálat.



Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba.



A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset miatt a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelték, emiatt komoly torlódás alakult ki az amúgy is felújítás alatt álló területnél.