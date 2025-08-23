Baleset
Már megint megkülönböztető jelzést használó mentő karambolozott a Flórián téren
A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.2025.08.23 06:18MTI
Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután - közölte az Országos Mentőszolgálat.
Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba.
A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset miatt a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelték, emiatt komoly torlódás alakult ki az amúgy is felújítás alatt álló területnél.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 13:34 Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját
- 12:31 Keleti pályaudvar lezárás - Expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a BKK
- 11:30 Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása
- 10:28 Donald Trump két héten belül eldönti, milyen irányban lép tovább a háborút illetően
- 9:24 A testvérének adta ki magát a férfi, aki ellen 11 körözés volt érvényben, de elfogták
- 8:22 Letartóztattak a vonatszerelvényt megrongáló abonyi férfit
- 7:19 Több mint 12 tonna hulladékot szállítottak el a tűzijáték után
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06