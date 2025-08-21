Állatvédelem
Árva kiskutyát találtak a rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőjében
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Autópálya és Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai az M1-es autópálya Arrabona pihenőjében bukkantak rá az árva jószágra.2025.08.21 15:31ma.hu
Augusztus 21-én 9 óra körül Tóth Vivien r. törzsőrmester és Barkóczi Károly r. törzsőrmester az autópálya parkolójában teljesítették éppen szolgálatukat, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy tolató gépjármű kereke alatt egy kiskutya bújik meg. Nem tétováztak, azonnal az eb segítségére siettek, kimentették a jószágot, és megakadályozták a kiskutya tragédiáját.
A kutyust betakargatták, megitatták, megetették, még nevet is adtak neki: Mázlinak keresztelték el. Ezt követően a Szurkolók az Állatokért győri alapítványához szállították, ahol az alapítvány szakembere az ebet átvette, így a kutyus gondos kezekbe került.
