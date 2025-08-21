Bűncselekmény

Gyermekgyilkosság Nagydorogon

Augusztus 20-án eltűnés miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú után. A rendőrök kutatómentők bevonásával nagy erőkkel kezdték meg a keresést, amelynek során a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét.

A hatóságok tájékoztatása szerint az elsődleges orvosi vélemény alapján idegenkezűség okozta a csecsemő halálát. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntette miatt indított nyomozást, mivel a bűncselekmény tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére történt.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a rendőrség a későbbiekben ígért részletesebb tájékoztatást az ügyről.

Mint ismeretes, 2025. augusztus 20-án tűnt el Nagydorogon a mindössze két hetes kisfiú, Baráth Zalán Attila, aki 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon. A rendőrség a lakosság segítségét kérte a gyermek megtalálásában.