Baleset
Fogházbüntetést indítványoz az ügyészség a mozdonyvezetőnek, aki elaludt munka közben
A Debreceni Járási Ügyészség vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének minősített vétsége miatt emelt vádat egy mozdonyvezető ellen, aki elaludt vonatvezetés közben, és súlyos sérülést okozott egy másik vonat vezetőjének.2025.08.20 06:24MTI
A hajdú-bihari főügyészség vádirata szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre a tehervonat, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt.
Hajnali 4 óra körül a mozdonyvezető Sáp település felé haladva elaludt a fáradtságtól, ezért a vasútállomásra történő behaladásakor figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést, és nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, a sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak - írták.
A főügyészség közleménye szerint a személyvonaton öt utas tartózkodott. Egyikük 8 napon túl gyógyuló, a jegyvizsgáló pedig 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, amelyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.
A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak. A vádlott, akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során, cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett - rögzíti a vádirat.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra.
A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor őt a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje - zárul a hajdú-bihari főügyészség közleménye.
