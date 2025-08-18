Tűzeset
Kigyulladt egy vasúti szerelvény Sárospataknál
Tűz keletkezett egy vasúti szerelvényen Sárospatak külterületén hétfő délután, emiatt Szerencs és Sátoraljaújhely között hosszabb eljutási időre kell számítania a közlekedőknek.2025.08.18 18:49MTI
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a huszonkét utast szállító vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál keletkezett a tűz. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.
A Mávinform a honlapján azt írta, hogy a Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki, az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom.
Közlésük szerint a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalon a Miskolcról 14:40-kor Sátoraljaújhelyre indult Zemplén IC helyett Sárospatak és Sátoraljaújhely között pótlóbusz közlekedik. A Sátoraljaújhelyről 16:04-kor Miskolcra induló Zemplén IC helyett Sátoraljaújhely és Sárospatak között pótlóbusz közlekedik és Sárospatak és Szerencs között minden állomáson és megállóhelyen megáll.
A Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat műszaki hiba miatt csak Sárospatakig közlekedett, a Sátoraljaújhelyről 15:04-kor Szerencsre induló személyvonat pedig nem közlekedik. Utasai Sátoraljaújhely és Sárospatak között közlekedő pótlóbusszal utazhatnak,
Sárospatakról pedig a 16:14-kor induló Zemplén IC-t vehetik igénybe, amely ezért Szerencsig minden állomáson és megállóhelyen megáll - közölték.
Mint írták, a Szerencsről 16:04-kor Sátoraljaújhelyre induló személyvonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.
