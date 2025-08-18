Erőszak
Súlyos rongálás Újszászon - vandál szétverte a MÁV emeletes motorvonatát
A közösségi közlekedési eszközök ellen elkövetett rongálások nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem az utasok mindennapi életét is jelentősen megnehezítik.2025.08.18 14:09ma.hu
Augusztus 17-e, vasárnap éjjel súlyos rongálás történt Újszászon, ahol egy ismeretlen elkövető brutális károkat okozott a MÁV-csoport egyik KISS emeletes motorvonatában. A Vitorlás InterRégió járathoz tartozó szerelvényen legalább tíz ablakot betörtek, a belső monitorokat szétverték, sőt az állomás peronján egy esőbeállót is megrongáltak. A vandalizmus mértéke példátlan, a MÁV közlése szerint eddig nem tapasztaltak hasonló pusztítást.
A károk anyagi vonzata is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot, de a legnagyobb veszteséget az utasok szenvedik el. A megrongált jármű ugyanis hosszabb ideig kiesik a forgalomból, ami komoly fennakadást okoz majd a Budapest és Újszász között ingázó utasok mindennapjaiban.
A vonaton működő fedélzeti kamerák, valamint az újszászi állomáson kiépített megfigyelőrendszer rögzítette az eseményeket, a rendőrség ezek alapján azonosította az elkövetőt, és kiadta ellene a körözést. A MÁV feljelentést tett, a nyomozás folyamatban van.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:01 Agyvérzést kapott a kistigris az Állatkertben
- 14:09 Súlyos rongálás Újszászon - vandál szétverte a MÁV emeletes motorvonatát
- 10:51 A magyarok 58%-a szerint elengedhetetlen, hogy a tűzijáték a nemzeti ünnepek része maradjon
- 8:17 Fertőzött, szemölcsökkel borított zombi mókusok lepték el Amerikát
- 6:38 Zelenszkij azonnal véget vethet a háborúnak - Trump
- 22:04 Felújítják Budapest egyik legnagyobb gőzturbináját
- 20:00 Napos, meleg idővel kezdődik a hét, majd eső és többfokos lehűlés érkezik
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06