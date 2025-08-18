Erőszak

Súlyos rongálás Újszászon - vandál szétverte a MÁV emeletes motorvonatát

A közösségi közlekedési eszközök ellen elkövetett rongálások nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem az utasok mindennapi életét is jelentősen megnehezítik. 2025.08.18 14:09 ma.hu

Augusztus 17-e, vasárnap éjjel súlyos rongálás történt Újszászon, ahol egy ismeretlen elkövető brutális károkat okozott a MÁV-csoport egyik KISS emeletes motorvonatában. A Vitorlás InterRégió járathoz tartozó szerelvényen legalább tíz ablakot betörtek, a belső monitorokat szétverték, sőt az állomás peronján egy esőbeállót is megrongáltak. A vandalizmus mértéke példátlan, a MÁV közlése szerint eddig nem tapasztaltak hasonló pusztítást.



A károk anyagi vonzata is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot, de a legnagyobb veszteséget az utasok szenvedik el. A megrongált jármű ugyanis hosszabb ideig kiesik a forgalomból, ami komoly fennakadást okoz majd a Budapest és Újszász között ingázó utasok mindennapjaiban.



A vonaton működő fedélzeti kamerák, valamint az újszászi állomáson kiépített megfigyelőrendszer rögzítette az eseményeket, a rendőrség ezek alapján azonosította az elkövetőt, és kiadta ellene a körözést. A MÁV feljelentést tett, a nyomozás folyamatban van.