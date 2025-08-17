Balesetveszély

Majdnem egymásba rohant két vonat Szolnok és Szajol között

Szerencsére a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált.

Vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet - írta a MÁVINFORM.

