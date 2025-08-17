Balesetveszély
Majdnem egymásba rohant két vonat Szolnok és Szajol között
Szerencsére a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált.2025.08.17 18:19ma.hu
Vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet - írta a MÁVINFORM.
