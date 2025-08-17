Baleset

Nyoma veszett a híres terepfutónak Cserépfalunál - Lillafüreden is láthatták, nagy erőkkel keresik

S. Zsolt tapasztalt futó, a verseny utolsó szakaszán látták őt utoljára, jelenleg rendőrök, önkéntesek és speciális kutatócsapatok is keresik.

2025.08.17 10:07ma.hu
Nagy erőkkel keresnek egy férfit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, aki több mint egy napja tűnt el egy futóversenyen. A fehér sapkát, fehér egyetemi pólót és fekete futónadrágot viselő Zsolt Cserépfaluban, röviddel a cél előtt vált nyomtalanul elérhetetlenné. Azóta rendőrség, önkéntesek és helyiek is részt vesznek a kutatásban.

A környék nagyon hegyes-dombos, így az is elképzelhető, hogy a férfi szakadékba eshetett és mivel a futás során semmiféle eszköz nem volt nála, így jelezni sem tud hollétéről. A környezete szerint semmi alapja nincs annak, hogy szándékosan tűnt volna el.

A keresést új fejlemény lendítette tovább: a hatóságokhoz bejelentés érkezett, hogy Lillafüreden láttak egy férfit, aki hasonlított az eltűnt futóra. A rendőrség vizsgálja az információ hitelességét, és ennek megfelelően bővíti a keresési területet.

A környéken élőket arra kérik, hogy ha bármilyen információval rendelkeznek, jelezzék a rendőrségnek, mert minden apró észrevétel segítheti a keresést. A településeken feszült figyelem kíséri az eseményeket, sokan abban bíznak, hogy Zsolt hamarosan épségben előkerül.

