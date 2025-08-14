Gyász

Rejtélyes haláleset és erőszakos támadások árnyékolják be a XI. kerületet

A XI. kerület lakói megdöbbenve és gyásszal a szívükben keresik a választ arra, mi történhetett a mindenki által kedvelt N. Lászlóval, aki súlyos sérüléseket követően napokkal később a kórházban hunyt el. 2025.08.14 ma.hu

N. László, akit a környéken csak „Macilaciként” ismertek, karbantartóként dolgozott, nyugodt, segítőkész természetéről volt híres, és semmi sem utalt arra, hogy bárki is bántani akarná.



Augusztus 9-én szállították kórházba, miután súlyos, a helyiek szerint bántalmazásból származó sérüléseket szenvedett. Három nappal később, augusztus 12-én a kórházban belehalt a sebekbe. Az Etele úti épület előtt, ahonnan kórházba vitték, ma is mécsesek és virágok jelzik az emlékezők fájdalmát. A Tizenegy Állatvédő Egyesület, amely jól ismerte őt, megtört szavakkal búcsúzott tőle, és a testvére is megerősítette halálának hírét. A környékbeliek nem csupán gyászolnak, hanem válaszokat követelnek, mivel a rendőrség egyelőre csak annyit közölt: nyomozást indított az ügyben.



A tragédiát tovább súlyosbítja, hogy ugyanazon a napon, amikor Laci életét vesztette, egy másik erőszakos támadás is megrázta a kerületet. A Móricz Zsigmond körtéren egy munkába induló férfit minden előzmény nélkül állon rúgtak. Bár a sértett zúzódásokkal megúszta, a támadás sokkja és a fájdalom napok óta megnehezíti az életét. Támadói elmenekültek, és a rendőrség garázdaság gyanújával, ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást.



A XI. kerület lakóit egyszerre sújtja a gyász, a félelem és a bizonytalanság. Laci halálának körülményei, valamint az újabb erőszakos esetek felvetik a kérdést: vajon biztonságban érezhetik-e magukat az itt élők, amíg a tettesek szabadon járnak?