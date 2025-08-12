Tűzeset

Egy dühöngő férfi felgyújtotta az ikonikus mórágyi buszmegállót

A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott.

2025.08.12 06:19MTI
Egy dühöngő férfi felgyújtotta az ország egyik legikonikusabb buszmegállóját, amelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé rendezett be; a helyiségben székek, fotelek, asztalok és több száz könyv volt - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Megállapították, hogy a 33 éves dunaszekcsői férfi vasárnap este minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd felgyújtotta azokat. A gyújtogatóról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt. A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott.

A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit kórházba szállították.

A helyszíni szemle során a rendőrök észlelték, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki. Ezért a gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a bonyhádi rendőrkapitányságon.

