Baleset
Kigyulladt egy mozdony, a mozdonyvezetőnek sikerült eloltania
Változások az észak-balatoni vasútvonalon.2025.08.09 10:37MTI
Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani az észak-balatoni vasútvonalon - közölte a Mávinform szombaton a honlapján.
Azt írták, a Szombathelyről 10.02-kor a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott; nem sérült meg senki.
Az eset miatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.
