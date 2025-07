Erőszak

Álmában végzett a kisfiával - vádat emeltek a férfi ellen Somogyban

Álmában végezhetett kétéves kisfiával egy férfi tavaly októberben, vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-t.



Azt írták, a gyermek 2022 júliusában született a vádlott és élettársa kapcsolatából, de mivel a férfi már a nő terhessége alatt is italozott és ittasan rendszeresen szidalmazta párját, továbbá féltékenysége miatt veszekedett is vele, az anya a kisfiúval 2024 augusztusában végleg elköltözött a vádlott zákányi otthonából.



A szülők szóban egyeztek meg a láthatásról, a férfi azonban többször nem a megbeszéltek szerint vitte vissza a kisfiút, és bár a szülői felügyelet rendezéséért a nő 2024 szeptemberében polgári pert kezdeményezett, a hivatalos döntésig nem tiltotta el a gyermektől az apát.



A sértett 2024 októberében a vádlott otthonában tartózkodott, aki ekkor elhatározta: úgy vesz elégtételt volt élettársán az elhagyása és a perindítás miatt, hogy megöli a gyermeket.



A férfi a kisfiút a délutáni órákban elaltatta, majd egy állatok leölésére használt lövőkészülékkel fejbe lőtte, amitől azonnal meghalt - fűzték hozzá.



A főügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt a férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott azzal, hogy a bíróság zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.