Tűzeset

Akkora tűz volt, hogy még Pécsről is simán látni lehetett

Vasárnap este komoly tűzeset rázta meg a Baranya vármegyei Monyoród térségét: mintegy 40 hektáron kapott lángra a learatott tarló és több szalmabála, a tűz pedig vészes közelségbe került a közeli kukoricásokhoz és az erdősávhoz is. A lángok gyorsan terjedtek Monyoród és Liptód között, és egy erdőrészlet is meggyulladt, így a helyzet az éjszaka folyamán komoly aggodalomra adott okot.



A tűzoltók több irányból érkeztek a helyszínre: Mohácsról, Villányból, Véméndről és Pécsről is mozgósították az egységeket. Hat vízsugárral és kéziszerszámokkal dolgoztak a katasztrófa elhárításán, miközben egy mezőgazdasági munkagép tárcsázással segítette a terület körbekerítését, ezzel akadályozva meg, hogy a tűz továbbterjedjen. Az éjszakai órákban folytatott megfeszített munka végül eredményesnek bizonyult: hétfő reggelre sikerült teljesen megfékezni a lángokat, jelenleg pedig az utómunkálatok zajlanak.



A mostani eset újra emlékeztet arra, hogy a hosszan tartó száraz idő és a hőség rendkívül tűzveszélyes körülményeket teremt. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban különösen óvatosan bánjanak a nyílt lánggal, és semmiképp ne gyújtsanak tüzet szabad területen, mert egy apró szikra is elegendő lehet egy hasonlóan súlyos helyzet kialakulásához.