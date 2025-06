Baleset

Baleset a budaörsi repülőnapon: nézőkre dőlt egy LED-fal, hárman kórházba kerültek

Az eset kapcsán a szervezők és a hatóságok is együttműködnek a vizsgálat során, az érintett sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt.

Súlyos, de szerencsére nem tragikus kimenetelű baleset történt a hétvégén a hetedik alkalommal megrendezett budaörsi repülőnapon. A szél ereje felborított egy LED-falat, amely több nézőre is ráesett – számolt be a történtekről a Blikk.



Az elsődleges információk szerint három személy sérült meg, köztük egy gyermek is. A mentőszolgálat munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek, és kórházba szállították az érintetteket.



A rendőrség megerősítette, hogy a baleset ügyében eljárás indult. „Adatot gyűjtöttek és szemlét tartottak a rendőrök. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indult eljárás. Gyanúsított kihallgatás eddig nem történt” – közölte a hatóság a Blikk érdeklődésére.



Az eset súlyos kérdéseket vet fel a rendezvényszervezés biztonsági előírásaival kapcsolatban. Egyelőre nem tudni, hogy a LED-fal megfelelően rögzítve volt-e, illetve milyen időjárási előrejelzések álltak rendelkezésre a rendezvény idején.



A repülőnap több ezer látogatót vonzott, és a szervezők korábban nem jeleztek biztonsági problémákat. A jövőben várhatóan szigorúbb előírásokat vezethetnek be a hasonló rendezvényeken a nézők védelme érdekében.