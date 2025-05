Erőszak

Tragédia Gödöllőn: 12 éves kislány vetett véget életének - a zaklatás gyanúja is felmerült

Megrázó tragédia rázta meg Gödöllőt: egy 12 éves általános iskolás lány, Nikolett öngyilkos lett. A kislányt hétfőn találták holtan otthonában, szülei az emeletes ágyán felakasztva bukkantak rá. Az első információk szerint a gyermek túlsúlya miatt csúfolás célpontjává válhatott iskolatársai körében. Az eset újabb riasztó példája annak, milyen súlyos következményei lehetnek az iskolai zaklatásnak – akkor is, ha azt nem mindenki érzékeli annak.



Nikolett a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója volt. A tragédia a születésnapja után néhány nappal történt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet, egyelőre több kérdés is megválaszolatlan, így az is, hogy pontosan mi vezethetett a végzetes döntéshez. A lány szülei mély gyászban vannak, az iskola pedig rendkívüli szülői értekezletet hívott össze, ahol arra kérték a szülőket, hogy otthon is beszélgessenek el gyermekeikkel a történtekről.



Az iskola tanulói számára iskolapszichológus biztosít támogatást. A Dunakeszi Tankerületi Központ közlése szerint egyelőre nem igazolódott be az iskolai zaklatás ténye, de a helyi közösség tagjai, köztük egy nyugdíjas pedagógus is kiemelték: a szóbeli bántalmazás veszélyeiről többet kell beszélni, és a pedagógusoknak aktívan fel kell lépniük, ha tudomást szereznek ilyen esetekről.



A tragédia nem egyedi: az elmúlt hónapokban több hasonló eset is történt Magyarországon. Januárban Tatabányán lett öngyilkos egy általános iskolás kislány, decemberben pedig egy szegedi fiú próbálta meg eldobni magától az életét az iskolai mosdóban – szerencsére őt időben megmentették. Tavaly év végén egy egri gimnazista lány vetett véget életének.



Mit tehetünk?

Szakértők szerint az ilyen esetek megelőzéséhez elengedhetetlen a nyílt kommunikáció, a szülők, tanárok és diákok közötti bizalom kiépítése, és az iskolai közösségek érzékenyítése. Fontos, hogy a gyerekek megtanulják felismerni a bántalmazás jeleit – akár elszenvedői, akár tanúi annak –, és tudják, hogy van kihez fordulniuk segítségért.



Van segítség!

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány a 116-111-es, ingyenesen hívható, éjjel-nappal elérhető, anonim segélyvonalán várja azoknak a gyermekeknek és fiataloknak a hívását, akik bajban vannak, vagy úgy érzik, nincs kihez fordulniuk. Egyetlen beszélgetés is életet menthet.