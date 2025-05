Csellengők

Csodával határos módon került elő az eltűnt kisfiú Baranyában - százak vettek részt a keresésben

Berkesd, Baranya vármegye – Megható összefogásnak lehetett tanúja vasárnap délután egy baranyai település, ahol százak mozdultak meg egy négyéves kisfiú eltűnése után. A gyermek otthonából tűnt el, a család kétségbeesett bejelentését követően pedig rendőrök, polgárőrök, katonák, önkéntes speciális mentők és civilek indultak a nyomába.



A keresés hosszan elhúzódott – csaknem 10 órán át tartott, és végül éjfél után vezetett eredményre, amikor civilek meghallották a kisfiú hangját egy erdős területen, körülbelül 4 kilométerre otthonától.



A mentés egyik kulcsszereplője Bíró Zsolt, a Határszél Egyesület tagja, egyben siklósi mentőtechnikus volt, aki családjával érkezett segíteni.



„A felhívást olvasva a feleségemmel és két gyermekemmel azonnal a helyszínre siettünk, hogy részt vegyünk a keresésben. Berkesdre érkezve jelentkeztem a kutatást vezető rendőrnél. (…) A kisfiú ekkor már nagyon fáradt volt, kihűlt. Az első betegvizsgálatot, szárazra törlést és lehűlésvédelmet követően stabil állapotban adtam át a bajtársaimnak, akik mentővel kórházba szállították” – számolt be az eseményekről Bíró bajtárs.



A kisfiút kihűléses tünetekkel, de stabil állapotban szállították kórházba, jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll. Állapotáról részletesebb információt nem közöltek, de a mentés sikeres volt, és az Országos Mentőszolgálat is háláját fejezte ki a közösségi oldalán:



„A kisfiúnak mielőbbi felépülést kívánunk, a kutatásban és a mentésben résztvevőknek szívből gratulálunk!”



Az eset nemcsak a helyi közösség, de az egész ország számára példát mutatott abból, mit jelent az emberi összefogás és önzetlen segítségnyújtás. Egy gyermek élete múlhatott volna rajta – de a közös cselekvés megmentette.