Erőszak

Letartóztatásba került az M7-es autópályán sétáló, majd a rendőrökre támadó férfi

A Budai Központi Kerületi Bíróság nem végleges végzésében egy hónapra, május 23-ig elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, akit hivatalos személy elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak, miután erőszakosan ellenállt, amikor a rendőrök próbálták eltávolítani az M7-esről, ahol gyalogosan tartózkodott. A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölte ki - közölte a Fővárosi Törvényszék.



A terheltet április 21-én hajnalban a rendőrség intézkedés alá vonta, mert nem akart távozni egy XI. kerületi ingatlanból. Miután a gyanúsított a rendőri felszólításnak eleget tett, gyalogosan felment az M7-es autópálya kivezető szakaszára, veszélyeztetve ezzel saját magát és a forgalomban közlekedőket is - közölte a törvényszék.



Amikor a rendőrök a szolgálati autójukkal megálltak a terhelt mögött, a férfi szitkozódva kiabálni kezdett, majd a bilincselés közben ellenállt, és lökdöste, megrúgta az intézkedésben részt vevő rendőröket.



Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.



Közölték azt is, hogy a férfi büntetett előéletű, többször állt már bíróság előtt erőszakos bűncselekmények miatt, jelenleg is több büntetőeljárás van vele szemben folyamatban.



Korábbi elítélései és a folyamatban lévő eljárások sem tartották vissza attól, hogy újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt kövessen el. Rendezetlen életvitele és az önkéntes jogkövetés hiánya miatt esetében a bíróság megállapította a bűnismétlés veszélyét - írták.



A bíróság a fentiek miatt úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a terhelt esetében kizárólag - az IMEI-be elrendelt - letartóztatással biztosíthatóak - áll a közleményben.