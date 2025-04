Baleset

Életét vesztette a 21 éves sportoló, Kiss Dorottya Zsófia

Mély gyászba borult Érd városa, miután kiderült: egy tragikus közlekedési balesetben életét vesztette a mindössze 21 éves Kiss Dorottya Zsófia. A fiatal sportoló halálhíre megrendítette családját, barátait, sporttársait és a helyi közösséget is.



A baleset súlyosságát jól mutatja, hogy a fővárosi tűzoltóknak és a mentőknek is összehangoltan kellett beavatkozniuk a helyszínen. A kisteherautó és a személyautó ütközésében az előbbi járműből egy embert sikerült kimenteni, azonban a személyautó utasait sokkal súlyosabb helyzetben találták. A járművet a furgon az oldalánál találta el, az autó ezt követően a vasúti sínek melletti szalagkorlátnak csapódott.



A roncsba szorult fiatal nőt a tűzoltók csak feszítővágóval tudták kiszabadítani. A mentők többször is megkísérelték az újraélesztést, de minden igyekezetük ellenére Kiss Dorottya Zsófia életét nem tudták megmenteni.



A Kékvillogó értesülései szerint a baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, a tragédia okait hivatalos eljárás keretében derítik fel.



Kiss Dorottya sportolói pályafutása, közösségi szerepvállalása és fiatal kora miatt különösen megrázó a veszteség. A közösségi oldalakon barátok, ismerősök és sportegyesületek is sorra fejezik ki részvétüket, sokan egykori emlékeiket, közös élményeiket osztják meg a lányról.



Érd lakói mécseseket gyújtanak, virágokat helyeznek el a tragédia helyszínén, emléket állítva egy ígéretes életnek, amely ilyen fiatalon ért véget.