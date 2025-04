Közlekedés

Rendőrség: 450 ittas sofőr ellen intézkedtek húsvétkor

A húsvéti ünnepek négy napja alatt 450 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.



Az ellenőrzések során Budapesten és Pest vármegyében akadt fenn a legtöbb ittas sofőr - tartalmazza a közlemény.



Azok közül, akik alkoholfogyasztás után a volánhoz ültek, 258 embernek a szervezetében olyan magas alkoholszintet találtak, hogy büntetőeljárás indult ellenük.



Azt írták, hogy a rendőrség az idei ünnepi időszakban is nagy hangsúlyt fektetett az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrésére. Ezért a húsvéti hosszú hétvége zavartalansága és a közlekedők biztonsága érdekében a korábbi évek gyakorlata szerint a rendőrség április 18. és 21. között több helyen közúti ellenőrzéseket tartott.



Ezek során a rendőrök különös hangsúlyt fektettek az ittas vezetők kiszűrésére, de a balesetek megelőzése érdekében az egyéb szabályszegőkkel szemben is felléptek.



Arról is beszámoltak, hogy a hosszú hétvégén egy halálos közlekedési baleset történt, amelyben két ember vesztette életét.