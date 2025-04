Tűzeset

Hajnalra sikerült megfékezni a rákosrendezői tüzet

Hajnalra sikerült eloltani a Rákosrendezőn keletkezett tüzet, amely már a harmadik hasonló eset a területen egy éven belül. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán köszönte meg a tűzoltók áldozatos munkáját, akik egész éjjel küzdöttek a lángokkal.



A főpolgármester úgy fogalmazott: „Félelmetes látvány volt”, majd hozzátette, hogy a terület jelenleg még a MÁV tulajdonában van, de ez már nem sokáig marad így, hiszen – mint mondta – „ami Rákosrendezőn történik, az immár a budapestiek ügye”.



A tűzesetek sorozata azonban komoly kérdéseket vet fel. Karácsony elmondása szerint hozzá is eljutottak olyan információk, amelyek szerint a hatóságok ismét gyújtogatásra gyanakodnak. Bár a főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem kíván összeesküvés-elméletekbe bocsátkozni, megjegyezte: „egy év alatt három tűzeset több mint gyanús, pláne ha mindannyiszor a gyújtogatás gyanúja is felvetődik”.



A területen az állam által odahordott és otthagyott hulladék található, amelynek elszállítása az állam törvényben rögzített feladata lenne – nem mellesleg jelentős költséggel járna. Karácsony szerint „mindenki fantáziája szerint folytathatja a logikai sort, ami elvezethet akár a gyújtogatásig is”.



A hatóságok megkezdték a tűz okának vizsgálatát, és a főváros jogászai is elemzik, milyen lehetőségek vannak egy alaposabb, átfogó vizsgálat kezdeményezésére, még azelőtt, hogy Budapest hivatalosan birtokba veszi a területet.



A főpolgármester emlékeztetett arra is, hogy immár 56 napja várnak választ Lázár János építési és közlekedési minisztertől egy tárgyalási kezdeményezésre, amelyet a törvény szerint neki kötelessége lenne megválaszolni.



Az eset újra ráirányította a figyelmet a Rákosrendező sorsa körüli bizonytalanságokra, és sürgeti az érdemi párbeszédet a terület jövőjéről.